استشهاد طفل فلسطيني متأثرا برصاص الاحتلال في غزة الجمعة

انطلقت مسيرات العودة في قطاع غزة في 30 آذار/مارس الماضي تزامنا مع ذكرى "يوم الأرض"

قالت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين إن طفلا فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال إسرائيلي، الجمعة الماضية، خلال مشاركته بمسيرة العودة قرب الحدود الشرقية لبلدة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، ، في تصريح صحفي، وصل "عربي21" نسخة عنه: "استشهد عبد الرؤوف إسماعيل محمد صالحة (14 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها من قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضية، شرقي جباليا".

وباستشهاد الطفل صالحة يرتفع عدد شهداء مسيرات العودة جراء قمع الاحتلال إلى 247 شهيدا، وإصابة أكثر من 26 ألف فلسطيني بجراح مختلفة، وفق إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.



وانطلقت مسيرات العودة في قطاع غزة في 30 آذار/مارس الماضي، تزامنا مع ذكرى "يوم الأرض"، وتم تدشين 6 مخيمات؛ خمسة منها على شرقي غزة على مقربة من السياج الفاصل الذي يفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسادسة على البحر في الجهة الشمالية الغربية للقطاع.