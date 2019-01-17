يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان استشهاد عنصر آخر من القسام يدعى حمدي حجازي من غزة

استشهد فجر الخميس عنصر من كتائب القسام في مهمة جهادية شرق مدينة غزة.

ونعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الشهيد أحمد سميح الفيومي من حي الشجاعية، وقالت إنه استشهد نتيجة خطأ سلاح أثناء رباطه في أحد المواقه التابعة لها شرق المدينة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان استشهاد عنصر آخر من القسام يدعى حمدي حجازي من غزة، استشهد متأثرا بجراح أصيب بها أثناء مهمة جهادية أيضا.