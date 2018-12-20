استشهاد فتى برصاص جنود الاحتلال في فلسطين

قوات الاحتلال أقامت الحواجز العسكرية عند شارع عين سينيا ما تسبب بأزمة خانقة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيا استشهد في وقت متأخر الخميس برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية.



وافاد امين سر حركة فتح اقليم القدس شادي المطور بان الارتباط الفلسطيني ابلغه ان الشهيد هو الفتى قاسم محمد علي العباسي (17 عاما) من بلدة سلوان بالقدس المحتلة.



وفي التفاصيل افادت مصادر امنية لـوكالة "وفا" الفلسطينية بان قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة من نوع (فورد-فوكاس) بداخلها (4) أشخاص من حملة هوية القدس عند حاجز "بيت ايل" لاشتباه جنود الاحتلال بأن المركبة هي نفسها التي قامت بإطلاق النار على محطة الحافلات بشارع 60، علما ان المسافة بين "عوفره" وحاجز "بيت ايل" تبلغ 2 كيلومتر، بينما قام جنود الاحتلال بإطلاق النار على مركبة (فوكاس) بعد قرابة 40 دقيقه من وقوع الحدث عند عوفره، ما ادى الى استشهاد الفتى العباسي واصابة آخر بجروح.

الى ذلك افادت مصدر محلية، بان قوات الاحتلال اغلقت كافة الطرق المؤدية الى بلدات وقرى رام الله الشرقية، كما داهمت بلدة دورا القرع واجرت تفتيشات في عدد من منازلها، واعتلى جنود الاحتلال سطح احدها، فيما يسمع دوي اطلاق نار في البلدة.

واشارت المصادر الى ان قوات الاحتلال أقامت الحواجز العسكرية عند شارع عين سينيا ما تسبب بأزمة خانقة، كما أغلقت شارع 60 قرب بلدة عين يبرود ومداخل بلدة سلواد، بالإضافة الى اغلاق شارع نابلس- رام الله المحاذي لمخيم الجلزون.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الاسرائيلي عن حادثة أخرى في نفس المنطقة عندما فتح مسلحون فلسطينيون النار باتجاه محطة حافلات، دون أن تقع اصابات.