  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال شرق رام الله (فيديو)

استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال شرق رام الله (فيديو)

منشور 25 حزيران / يونيو 2022 - 10:52
عناصر من جنود الاحتلال الاسرائيلي
عناصر من جنود الاحتلال الاسرائيلي

استشهد فتى فلسطيني، يبلغ من العمر 16 عاما، فجر اليوم السبت، متأثرا بإصابته جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، قرب بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الفتى يدعى محمد حماد (16 عاما)  أصيب برصاص الاحتلال، وجرى اعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة قبل أن يتم إبلاغ أهله بخبر استشهاده.

وللفتى الشهيد، شقيق أسير لدى سجون الاحتلال أحمد حامد.

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...