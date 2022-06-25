استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال شرق رام الله (فيديو)

استشهد فتى فلسطيني، يبلغ من العمر 16 عاما، فجر اليوم السبت، متأثرا بإصابته جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، قرب بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الفتى يدعى محمد حماد (16 عاما) أصيب برصاص الاحتلال، وجرى اعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة قبل أن يتم إبلاغ أهله بخبر استشهاده.
وللفتى الشهيد، شقيق أسير لدى سجون الاحتلال أحمد حامد.
تلفزيون فلسطين: الارتباط الفلسطيني أبلغ باسـ،ــ،شهاد الفتى محمد عبدالله (الساحر) حامد متأثرا بإصابته قبل اعتقاله في سلواد #عاجل https://t.co/fCrExNntx6 pic.twitter.com/3BHO6J5CKe— وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) June 25, 2022
#شاهد.. لحظة إصابة واعتقال الشاب محمد ساحر بالقرب من بلدة سلواد شرق مدينة رام الله pic.twitter.com/bdt1hSd3Me— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) June 24, 2022