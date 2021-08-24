استشهاد فتى فلسطيني برصاص القوات الاسرائيلية في نابلس

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء، استشهاد فتى في مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، خلال مواجهات مع قوات اسرائيلية اقتحمت المخيم مساء الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان ”استشهد الطفل عماد خالد صالح حشاش (16 عاما) بعدما أدخل فجر اليوم الثلاثاء مستشفى رفيديا الحكومي مصابا برصاصة حية في الرأس“.

وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاقه النار باتجاه شخص مشبوه كان يحاول رمي شيء كبير على الجنود من أحد الأسطح خلال عملية عسكرية.

الصحة: استشهاد المواطن منتصر محمود زيدان ٢٩ عاماً، متأثراً بجروح بالغة برصاص الاحتلال في الرأس قبل يومين، في جنين.



وبهذا يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية والقدس ل ٢٩ شهيداً، بينهم ٤ أطفال وسيِّدة. — وزارة الصحة الفلسطينية (@palestine_moh) May 20, 2021



وقال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويت انه "خلال عملية لقوات حبش الدفاع الليلة الماضية لاعتقال مطلوب فلسطيني في مخيم #بلاطة في #نابلس تعرضت القوات لاطلاق نار حية من أسطح المباني حيث رد الجنود باطلاق نيرانهم نحو مصادر النيران".

واضاف ان "العملية أكملت وتم اعتقال المطلوب الأمني الفلسطيني المشتبه بنشاط إرهابي".

وتابع ادرعي "كما اندلعت أعمال شغب عنيفة شملت القاء الحجارة الأجسام المختلفة نحو القوات من أسطح مباني مجاورة حيث رصدت القوات مشتبهًا به يمسك بيديْه جسمًا كبيرًا محاولًا القائه على جندي كان يقف تحت المبنى. لقد رد أحد الجنود باطلاق النار نحو المشتبه به ورصد إصابته. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".