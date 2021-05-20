استشهاد فلسطينية بغارة إسرائيلية على غزة يرفع حصيلة المواجهات إلى 257 شهيدا

أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية باستشهاد امرأة في غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الخميس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على موقعها الإلكتروني أن الغارة استهدفت أرضا ملاصقة لمنازل المواطنين في منطقة السطر الغربي بمدينة خانيونس جنوبي القطاع ، مضيفة أنها أسفرت كذلك عن إصابة ستة أشخاص آخرين على الأقل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 8 أشخاص خلال يوم الأربعاء مع تواصل موجة العنف الأحدث بين إسرائيل والفصائل الفسلطينية التي تفجرت في 10 أيار/مايو الجاري ، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ليل الأربعاء/الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس إلى 257 فضلا عن 7898 جريحا على الأقل.

وباستشهاد هذه السيدة يرتفع عدد الشهداء في غزة إلى 229 بينهم 65 طفلا، و39 سيدة، بينما بلغ عدد الجرحى في القطاع .1628

وأضافت (وفا) أن عدد الشهداء في الضفة الغربية ارتفع إلى 27 ، بينهم 4 أطفال، وسيدة، و5164 جريحا، مشيرة إلى استشهاد شاب في مدينة القدس وإصابة 1108 آخرين، واستشهاد شابان في مدينتي اللد وأم الفحم. (د ب أ)