استشهاد ثلاثة فلسطينيين بنيران القوات الاسرائيلية في غزة والقدس

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص القوات الاسرائيلية في غزة والضفة

قتلت القوات الاسرائيلية فلسطينيين اثنين واصابت عشرات اخرين بنيرانها خلال تصديها لمسيرات العودة على طول حدود غزة، كما اردت فلسطينيا اخر بالرصاص في القدس المحتلة بزعم محاولته طعن شرطي اسرائيلي.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة إن الفلسطينيين “أكرم معمّر” (26 عاما)، و”كريم أبو فطاير” (30 عاما) استشهدا جراء إصابتهما برصاص جيش الاحتلال.

واستشهد “معمر” شرقي مدينة رفح (جنوب) فيما ارتقى “أبو فطاير” على الحدود الشرقية لمخيم البريج (وسط).

كما أوضح القدرة أن 241 فلسطينيا، أصيبوا، بينهم 40 بالرصاص الحي، فيما تعرض الباقي للاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي تلقيه قوات الاحتلال على المتظاهرين.

وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات “العودة” المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات “مسيرات العودة” السلمية.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

من جهة اخرى، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الشرطة المتواجدة بباب العمود أطلقت النار على شاب فلسطيني من سكان مدينة أم الفحم بالداخل المحتل، سدّد طعناتٍ لشرطية، إلا أن الشرطة أطلقت النار عليه وقتلته على الفور، فيما فرّ شاب آخر من من المكان.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة أعلنت الاستنفار في صفوفها وبدأت حملة تمشيط بالمنطقة عقب محاولة الطعن المزعومة وأغلقت منطقة باب العمود.

وذكر شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق رصاص في متجر لبيع الكتب في باب المجلس خارج المسجد الأقصى، وهرعت قوات الإحتلال وطواقم الإسعاف الإسرائيلية للمكان.

واضافوا أن قوات الاحتلال تنتشر بشكل مكثف في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بحثا عن شاب آخر كان برفقة المصاب.