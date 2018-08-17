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استشهاد ثلاثة فلسطينيين بنيران القوات الاسرائيلية في غزة والقدس

استشهاد ثلاثة فلسطينيين بنيران القوات الاسرائيلية في غزة والقدس
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