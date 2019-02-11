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استشهاد فلسطينييْن أحدهما ضابط في نفق على الحدود بين غزة ومصر

استشهاد فلسطينييْن أحدهما ضابط في نفق على الحدود بين غزة ومصر
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