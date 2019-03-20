استشهاد فلسطينييْن برصاص إسرائيلي شمالي الضفة الغربية

قوة عسكرية إسرائيلية داهمت مدينة نابلس في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء

استشهد فلسطينيان، فجر الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، إن مواطنيْن اثنين استشهدا برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

بدوره، قال مدير "الارتباط المدني" في مدينة نابلس، مازن الدنبك، لوكالة الأناضول، إن قوة عسكرية أطلقت النار على مركبة فلسطينية بمدينة نابلس، ما أدى لاستشهاد شابين.

وأضاف "الدنبك"، أن الجيش يحتجز الجثمانيْن حتى الساعة.

وأوضح أن الشهيدين هما: "رائد حمدان، وزيد النوري".

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية قد داهمت مدينة نابلس في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.

واستخدم الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الشبان.

الأناضول