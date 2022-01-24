استشهاد فلسطيني اختناقا بقنابل غاز الاحتلال في القدس

اعلن في القدس المحتلة عن استشهاد فهمي حمد (57 عاماً)، إثر اختناقه بغاز قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي أطلقه على منزله في القدس ظهر امس الاثنين

الاحتلال يقتحم قلنديا

واقتحمت قوة مدججة بالاسلحة من جيش الاحتلال مخيم قلنديا للاجئين، واقدمت على إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على منازل الفلسطينيين

وبحسب مصادر محلية، يعاني الشهيد "حمد" من أمراضٍ مزمنة لم يقوَ معها على تحمل الغاز، ما أدى لنقله للمستشفى قبل أن يفارق الحياة.

حملة اعتقالات

وفي وقتٍ سابق اليوم، اقتحمت سلطات الاحتلال المخيم، واعتقلت الشاب أحمد امطير، بعدم أن اعتدت عليه بالضرب المبرح.

وأصيب 6 فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت مع الشبان في مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في بيان لها، إن طواقمها الطبية تعاملت مع 6 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جراء المواجهات مع قوات الاحتلال بمخيم قلنديا. وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي للمخيم، ومنعت حركة المركبات في الاتجاهين.