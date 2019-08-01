استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، فيما جُرح 3 من جنوده، بينهم ضابط، في اشتباك مسلح قرب الحدود مع قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان أصدره، إن مسلحا فلسطينيا عبر السياج الحدودي، جنوبي القطاع، وأطلق النار على جنود إسرائيليين، ما أسفر عن إصابة ضابط بجراح متوسطة، وجنديين بجراح طفيفة.

وأضاف البيان أن الجنود أطلقوا النار على الفلسطيني، وقتلوه.

وذكر أنه قصف موقع يتبع لحركة حماس، في أعقاب الحادث.

وكان شهود عيان قالوا في وقت سابق، إن الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفتين، ومصابيح إنارة، على المنطقة الحدودية، شرقي بلدة خزاعة، بمحافظة خانيونس، بعد سماع أصوات إطلاق نار.