استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي قطاع غزة

قال شهود عيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل صباح الأحد، شابا فلسطينيا قرب السياج الفاصل شمالي قطاع غزة وقصف موقعا لحركة حماس.

وأفاد شهود عيان أن قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف السياج الأمني الفاصل، أطلقت النار على شاب فلسطيني، اقترب من السياج الفاصل.

ونقل المراسل عن شهود عيان، أن جثمان الشهيد، ملقى على الأرض، قرب السياج الفاصل، وأن طواقم الإسعاف الفلسطينية تحاول انتشاله.

ولم تُصدر وزارة الصحة الفلسطينية بيانا حول الحادث.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان إن قواته أطلقت النار على مسلح فلسطيني اقترب من السياج، شمالي قطاع غزة، دون أن يكشف تفاصيل عن مصيره.

كما ذكر الجيش أنه قصف موقعا يتبع لحركة حماس في المنطقة. (الأناضول)