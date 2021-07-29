استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

افادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الشاب الفلسطيني شوكت عوض (20 عاما) متأثرا بجراح أصيب بها اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عوض أصيب برصاص الاحتلال في الرأس والبطن، حيث وصفت إصابته بالحرجة.

وأضافت أن أكثر من 10 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب إصابة العشرات بالاختناق خلال المواجهات.

وقالت حركة فتح "بكل فخر واعتزاز تزف حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح منطقة بيت امر التنظيميه شهيدها البطل شوكت خالد عبدالله زعاقيق (عوض) الذي ارتقى على ثرى تراب بلدة بيت امر بلدة الشهداء والأسرى"

وأمس الأربعاء استشهد الطفل الفلسطيني محمد العلامي (12 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في بلدة بيت أُمر قرب مدينة الخليل.

ومساء الثلاثاء الماضي، استشهد الفلسطيني شادي سليم (41 عاما) بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه قرب بلدة بيتا في نابلس.

كما استشهد فتى فلسطيني يبلغ (17 عاما) يوم الجمعة الماضي متأثرا بإصابته بجروح حرجة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح في رام الله.