استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

اعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد شادي عمر لطفي سليم 41 عامًا برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات التي جرت في بلدة بيتا جنوب نابلس

وأضافت أن جنود الاحتلال احتجزوا جثمان الشهيد، ونقلوه بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية، مشيره إلى انتشار واسع لجنود الاحتلال في المنطقة.

مواجهات في الاغوار

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مسيرة جماهيرية رافضة للاستيطان في الأغوار الشمالية.

واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرة التي دعت لها حركة فتح وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفصائل العمل الوطني، قرب عين الحلوة، بالضرب وبرش غاز الفلفل، واعتقلت شابا بعد إصابته بالاختناق والإغماء نتيجة رشه بغاز الفلفل بشكل مباشر على الوجه.

وقالت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع أربع إصابات بغاز الفلفل خلال قمع المسيرة.