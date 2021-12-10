استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

اعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد الشاب جميل جمال ابو عياش 31 عاما متأثرا باصابته برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

استشهاد جميل أبو عياش

وكان الشهيد جميل أبو عياش (31 عاما)، أصيب في الرأس خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي جبل صبيح، ووصفت حالته بالخطرة حيث نقل إلى المستشفى وأعلن لاحقا عن استشهاده، كما اصيب في الاعتداءات الاسرائيلية أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و52 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع

اغلاق الطرق الى جبل صبيح

وقالت مصادر امنية فلسطينية ان قوات الاحتلال أغلقت الطرق في جبل صبيح، ما أعاق عمل طواقم الإسعاف وتم السير بالاصابات مسافة كيلومتر لأقرب سيارة إسعاف.

يشار إلى أن جميل أبو عياش، الشهيد التاسع الذي يرتقي على أراضي جبل صبيح والثامن من بيتا، منذ بداية الاحتجاجات على إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

اصابات في قلقيلية

كما اصيب 6 فلسطينيين الى جانب والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم السلمية الاسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وانطلقت المسيرة هذا الأسبوع إحياء للذكرى السابعة لاستشهاد زياد أبو عين احد قادة حركة فتح والذكرى الرابعة والثلاثين لانتفاضة الحجارة.