استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

قُتل فتى فلسطيني الأربعاء، متأثرا بجراحه نتيجة إصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات وقعت في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



وقالت الوزارة في بيان إن "الطفل محمد عبد الكريم حمايل (15 عاما) استشهد متأثرا بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي بالرأس في نابلس". فيما أعلن الجيش الإسرائيلي التحقيق في الحادثة.

وبحسب مراسل وكالة "فرانس برس"، اعتصم مئات الفلسطينيين عند جبل "العرمة" جنوب شرق نابلس بعد معلومات عن اقتحام المنطقة من قبل مستوطنين إسرائيليين بهدف السيطرة على الأراضي.

ووفقا للمصدر، فقد اندلعت الاشتباكات في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

واستخدمت القوات الإسرائيلية التي كانت ترتدي الأقنعة الواقية بسبب فيروس كورونا المستجد، الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق "وقعت أعمال شغب عنيفة في وقت سابق اليوم، بمشاركة حوالي 500 فلسطيني بالقرب من قرية بيتا. ألقى مثيرو الشغب الحجارة على قوات جيش الدفاع وأضرموا النار في إطارات. نحن علم علم بمقتل فلسطيني وجرح آخرين وسيتم مراجعة الحادثة".

وسجلت إصابة 17 شخصا خلال المواجهات بحسب الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا).