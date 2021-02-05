استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة

قال مسؤول محلي فلسطيني، الجمعة، إن فلسطينيا استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية.

وأفاد راضي أبو فخيدة، رئيس مجلس قروي رأس كركر، غربي رام الله، بأن هيئة الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل مع السلطات الإسرائيلية) أبلغت عائلة الشاب خالد نوفل باستشهاده.

وأوضح أن الجثمان محتجز لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

ومنذ الصباح، أغلق الجيش الإسرائيلي مدخل بلدة رأس كركر، ومنع الدخول أو الخروج منها وإليها.

وأفاد شهود عيان بأن نوفل استشهد قرب مستوطنة إسرائيلية، مقامة على جبل الريسان، التابع لبلدة رأس كركر.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الشاب نوفل دخل في ساعة مبكرة من فجر اليوم مستوطنة إفرايم، بواسطة سيارته، واشتبك بالأيدي مع أحد المستوطنين، قبل أن يلقى حتفه برصاص حارس إسرائيلي.

وأضاف الجيش أن التحقيق الأولي أثبت أن الشاب نوفل لم يكن مسلحا.

وتابع أن قواته دخلت إلى قرية “رأس كركر” التي خرج منها الشاب الفلسطيني، وتقوم بأعمال تفتيش. (الأناضول)