استشهاد فلسطيني برصاص القوات الاسرائيلية قرب مستوطنة برام الله

استشهد شاب فلسطيني الجمعة، برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة عوفرا شرق مدينة رام الله.

وزعم الجيش الاسرائيلي انه أطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية قرب المستوطنة.

وفي وقت سابق، أصيب فلسطيني بجراح، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، نصرة لمدينة القدس وقطاع غزة.

وقالت ناريمان التميمي، الناشطة في مقاومة الاحتلال ببلدة "النبي صالح" للأناضول، إن مواجهات وصفتها بـ "العنيفة"، اندلعت في البلدة بين عشرات الشبان والجيش الإسرائيلي صباحا.

وأوضحت إن القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق الشبان القوات بالحجارة.

ولفتت إلى أن قاصرا أصيب بالرصاص الحي في القدم، نقل على إثرها للعلاج في المستشفى، وبيّنت أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وفجر الجمعة، اندلعت مواجهات متفرقة في الضفة الغربية، عقب مسيرات عفوية خرجت نصرة لقطاع غزة، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون في القدس، والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها ليهود.

ومنذ الإثنين استشهد 4 فلسطينيين بالضفة الغربية، وأصيب المئات بجراح، في مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي.‎

وامتدت الاعتداءات الإسرائيلية إلى قطاع غزة، ووفق آخر حصيلة رسمية فلسطينية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الإثنين عن استشهاد 119 شهيدا بينهم 31 طفلا و19 امرأة، وإصابة 830 بجروح.