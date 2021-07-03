استشهاد فلسطيني برصاص المستوطنين في نابلس

قتل غلاة المستوطنين الشاب الفلسطيني محمد فريد علي حسن أثناء دفاعه عن أرضه وبيته في المنطقة الجنوبية من بلدية قصرة جنوب شرقي محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة يوم السبت



وقال محمد خريوش رئيس بلدية قصرة في تصريح لـ"رويترز" إن مجموعة من المستوطنين هاجموا البلدة بعد انتهاء عطلة السبت وبدأوا بإطلاق النار وكان الجيش الإسرائيلي متواجدا ويحمي المهاجمين.

وأضاف: أصيب شاب بالرصاص الحي في صدره بينما كان يقف على سطح المنزل ولا يعرف إذا كان من رصاص المستوطنين أو الجيش، وأوضح خريوش أن المستوطنين الذين هاجموا البلدة التي يسكنها حوالي 6500 نسمة جاؤوا من مستوطنة يش كودش التي تبعد عن البلدة حوالي كيلومترين.

من جهتها، قالت وزارة الصحة إن فلسطينيا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة قصرة جنوب شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الارتباط المدني أبلغ وزارة الصحة باستشهاد الشاب محمد فريد علي حسن 20 عاما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بقرية قصرة بمحافظة نابلس.

وكان مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أفاد بأن 3 شبان أصيبوا أثناء تصديهما لهجوم مستوطنين للمنطقة الجنوبية من البلدة، واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.