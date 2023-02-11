استشهاد فلسطيني برصاص المستوطنين في نابلس

افادت مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد مثقال سليمان عبد الحليم ريان ( ٢٧ عاماً )، برصاص المستوطنين مساء اليوم السبت

وقالت المصادر ان مستوطن اطلق رصاصة اصابت الشاب الفلسطيني في الرأس، في قراوة بني حسان، قضاء سلفيت قرب نابلس

وقالت مصادر لـ البوابة ان مجموعات كبيرة من المستوطنين مدعومين بمليشيات مسلحة هاجمت بلدة قراوة بني حسان حيث حاول الاهالي التصدي لهم

وكانت وكالة الانباء الفلسطينية وفا قد نقلت عن شهود عيان أن مستوطني "رحاليم" قاموا باقتلاع وتكسير ما يقارب 20 شجرة زيتون معمرة، وقاموا بسرقتها