استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة

استشهد فلسطيني، فجر الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب شهود عيان ومصدر طبي.

وقال مصدر طبي في مستشفى ثابت ثابت (حكومي)، إن الشاب محمد حسام حبالي (18عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، فجرا.

وأوضح المصدر، أن “حبالي” فارق الحياة في اللحظات الأولى لوصوله لقسم الطوارئ، إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين قوة عسكرية إسرائيلية، وشبان في الحي الغربي من مدينة طولكرم، عقب مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.

وعادة ما يقتحم جيش الاحتلال المدن والبلدات الفلسطينية، بزعم البحث عن مطلوبين. (الأناضول)