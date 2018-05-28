استشهاد فلسطيني بقصف اسرائيلي على غزة

ارشيف

استشهد فلسطيني وأصيب آخر يوم الاثنين، في قصف مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع، في بيان صحافي وصل الأناضول نسخة منه، إن “مواطنًا فلسطينيًا استشهد، وأصيب آخر بجراح متوسطة نتيجة استهداف إسرائيلي بالقرب من الحدود الشمالية لقطاع غزة”.

وأفاد مراسل الأناضول أن المدفعية الإسرائيلية قصفت نقطة رصد على الحدود الشرقية لبلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، تابعة لكتائب “عز الدين القسام”، الذراع المسلح لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″.

وحتى الساعة (14.09 تغ)، لم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أي بيان حول القصف.