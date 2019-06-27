استشهاد فلسطيني بنيران القوات الاسرائيلية في القدس الشرقية

قتلت القوات الاسرائيلية الخميس، فلسطينيا قالت انه هاجمها بمفرقعات نارية في القدس الشرقية.

مما أدّى لإصابته بجروح، في حين أفادت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الخميس أنّ المصاب قضى متأثراً بجروحه.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفلد إنّه خلال "عمليات أمنية"، لم يحدّد طبيعتها، نفّذتها الشرطة في بلدة العيسوية القريبة من القدس الشرقية أطلق الفلسطيني مفرقعات نارية باتجاه عناصر الأمن مباشرة "معرّضاً حياتهم للخطر" فردّ هؤلاء بإطلاق النار عليه مما أدّى لإصابته بجروح.

ولاحقاً أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاته، مشيرة إلى أنّه يدعى محمد عبيد (20 عاماً).

وبحسب روزنفلد فإنّ القوات الإسرائيلية غالباً ما تتعرّض لهجمات بواسطة أسهم نارية يتم تجميعها في حزم وإطلاقها من أنبوب، مؤكّداً أنّه إذا تمّ إطلاق هذه المفرقعات "من مسافة قريبة فهي تشكّل تهديداً للحياة".

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها، بينما ينظر الفلسطينيون إليها كعاصمة لدولتهم المستقبلية.

