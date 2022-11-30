استشهاد فلسطيني في اشتباك مسلح مع الاحتلال في جنين

قالت مصادر فلسطينية ان فلسطينيا استشهد اليوم الاربعاء باشتباك مسلح في قرية يعبد في مدينة جنين خلال اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت البلدة

ووفق المصادر فقد تسللت القوة الاسرائيلية لاعتقال احد عناصر حركة حماس من بلدة يعبد شمال الضفة بزعم نيته تنفيذ عمليات.

وزعمت اذاعة جيش الاحتلال ان الناشط كان يخطط "لهجوم ارهابي بمركز البلاد"

وقال بيان مشترك من الشاباك والجيش الاسرائيليين : "في عملية مشتركة بين الشاباك والجيش الإسرائيلي في قرية يعبد، تم اعتقال المشتبه به عبد الغني حرز الله الذي سجن سابقا مرتين، ويشتبه الآن بضلوعه في نشاطات مسلحة".



وأضاف البيان: "كما عثرت القوات عند اعتقاله على سلاح M16 وسترة و50000 شيكل يشتبه في أنها مخصصة للعمليات - خلال العملية تعرضت القوات لإطلاق نار وإلقاء عبوات دون إصابات في صفوفها".



ومنذ فجر اليوم الاربعاء اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 11 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في أنحاء الضفة الغربية وزعمت قوات الاحتلال بانها صادرت اسلحة ومتفجرات وأوضح البيان الاسرائيلي بأن القوات نفذت مداهمات في عنبتا وراس الطيرة وكفر عقب والعيزرية ورام الله، دون أن تقع إصابات في صفوفها.