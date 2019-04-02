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استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي في غزة

استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي في غزة
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