استشهاد فلسطيني متأثرا باصابته برصاص اسرائيلي على حدود غزة

ارشيف

قالت مصادر طبية ان فلسطينيا استشهد الاحد، في احد المستشفيات الاسرائيلية متأثرا باصابته السبت، برصاص الجيش اثناء محاولته عبور الحاجز الفاصل قادما من قطاع غزة.

وكانت مصادر فلسطينية أعلنت السبت، عن إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال، بعد اجتياز السلك الحدودي الفاصل شرق منطقة المصدر جنوب قطاع غزة.

وقد تم نقل المصاب عبر مروحية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، ووصفت حالته الصحية بالحرجة، وقد استشهد الشاب المصاب متأثرا بجراحه.