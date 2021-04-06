استشهاد فلسطيني وإصابة زوجته برصاص جيش الاحتلال

قتل الجيش الإسرائيلي، رجلا فلسطينيا، وأصاب زوجته بجروح، صباح الثلاثاء، شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحافي، إن مواطنا وصل مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله في حالة حرجة، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس، وأعلن عن استشهاده فيما بعد.



وأشارت الوزارة إلى أن زوجة الفلسطيني القتيل، وصلت هي الأخرى مصابة بالرصاص الحي في “الظهر”، موضحة أن حالتها مستقرة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على السيارة التي كان الزوجان الفلسطينيَان يستقلانها قرب قرية بير نبالا، شمال غرب القدس.

وأضافت أن العشرات من سيارات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قريتي بير نبالا والجيب، الليلة وفجر اليوم، واندلعت مواجهات في المكان.

ولم يتوفر مزيد من التفاصيل حول الحادثة. (الأناضول)