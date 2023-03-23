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استشهاد قائد كتيبة طولكرم أمير أبو خديجة

تاريخ النشر: 23 آذار / مارس 2023 - 08:01
قائد كتيبة طولكرم أمير أبو خديجة
قائد كتيبة طولكرم أمير أبو خديجة

البوابه - استشهد صباح اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي استشهاد قائد كتيبة طولكرم أمير أبو خديجة، بعد محاصرتها منزلا في عزبة شوفة في محافظة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، كأول شهيد فلسطيني في شهر رمضان. 

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أمير عماد أبو خديجة البالغ من العمر 25 عاما برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على طولكرم.

 

 

وأخلي جثمان الشهيد أبو خديجة إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت حيث تبين إصابته برصاص في الرأس،  مما أدى إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، ورصاص في الأطراف السفلية أيضا.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة أبو خديجة في عزبة شوفة في طولكرم وإطلاق النار صوبه ما أدى إلى استشهاده.

 

 

ويعد أمير أبو خديجة مؤسس وقائد كتيبة طولكرم (الرد السريع) قبل أشهر قليلة فقط.

وأظهرت تسجيلات مصورة جانبا من اقتحام قوات الاحتلال لعزبة شوفة ومحاصرة منازل فلسطينيين، فيما أظهر تسجيل مصور قيام طواقم الإسعاف الفلسطينية بانتشال جثمان أبو خديجة من المنزل الذي حوصر فيه قبل استهدافه من قبل قوات الاحتلال.
 

 

 

 

قائد كتيبة طولكرم أمير أبو خديجة
قائد كتيبة طولكرم أمير أبو خديجة
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