البوابه - استشهد صباح اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي استشهاد قائد كتيبة طولكرم أمير أبو خديجة، بعد محاصرتها منزلا في عزبة شوفة في محافظة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، كأول شهيد فلسطيني في شهر رمضان.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أمير عماد أبو خديجة البالغ من العمر 25 عاما برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على طولكرم.

#عاجل| تغطية صحفية: "الاحتلال يغتال أمير أبو خديجة قائد كتيبة طولكرم" pic.twitter.com/KJsaV8Di8p — Alhadath Newspaper|صحيفة الحدث الفلسطيني (@Alhadath_news1) March 23, 2023

وأخلي جثمان الشهيد أبو خديجة إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت حيث تبين إصابته برصاص في الرأس، مما أدى إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، ورصاص في الأطراف السفلية أيضا.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة أبو خديجة في عزبة شوفة في طولكرم وإطلاق النار صوبه ما أدى إلى استشهاده.

إغتالوا أمير أبو خديجة بعد مطاردته أكثر من شهر في طولكرم ، أمير هو من بادر على تأسيس كتيبة طولكرم ، المجد لمن أعاد مجد الإشتباك في المدينة والعار لمن كان شريك بملاحقته. pic.twitter.com/XLfhbfmJwl — fares (@Faresjamu) March 23, 2023

ويعد أمير أبو خديجة مؤسس وقائد كتيبة طولكرم (الرد السريع) قبل أشهر قليلة فقط.

وأظهرت تسجيلات مصورة جانبا من اقتحام قوات الاحتلال لعزبة شوفة ومحاصرة منازل فلسطينيين، فيما أظهر تسجيل مصور قيام طواقم الإسعاف الفلسطينية بانتشال جثمان أبو خديجة من المنزل الذي حوصر فيه قبل استهدافه من قبل قوات الاحتلال.



صباح أول أيام شهر رمضان ..

إغتيال قائد ومؤسس كتيبة طولكرم_سرايا القُدس

"كتيبة الرد السريع" على يد قوات خاصة صهيونية .

القائد المجاهد : أمير عماد أبو خديجة ❤️‍🩹🇵🇸 pic.twitter.com/uny6ey5kxt — MAHMOUD (@Mahmoud_Counsel) March 23, 2023