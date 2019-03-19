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استشهاد منفذ عملية سلفيت في اشتباك مسلح مع القوات الاسرائيلية

استشهاد منفذ عملية سلفيت في اشتباك مسلح مع القوات الاسرائيلية
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