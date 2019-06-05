استشهاد 10 مدنيين بقصف لقوات النظام السوري

استشهد 10 مدنيين في شمال غرب سوريا، الأربعاء، في قصف لقوات النظام السوري.

وقال المرصد إن الغارات الجوية وأعمال القصف أسفرت عن مقتل ستة أشخاص بينهم طفلان في بلدة كفر عويد في محافظة إدلب التي تسيطر عليها فصائل جهادية.

وتجمع أهالي وأقرباء الضحايا في مقبرة البلدة بعد ظهر الأربعاء لمواراتهم الثرى في مقبرة جماعية. وجمعت أشلاء أحد الطفلين ووضعت في صندوق قبل دفنها، وفق مصور لفرانس برس. وغطي جثمان الطفل الآخر بغطاء أزرق مطرز.

وقتلت امرأة في قصف طال ريف حماة الشمالي الذي تسيطر عليه فصائل جهادية، وفق المرصد.

كذلك قتلت امرأة وطفلاها وأصيب زوجها وفق المرصد عندما استهدفتهم غارة جوية وهم يستقلون دراجة نارية في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

وتأتي أعمال القصف والغارات وسط تصاعد أعمال العنف في أجزاء من شمال غرب البلاد تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).

وكان يفترض أن يجنب اتفاق تم التوصل إليه في سبتمبر/ أيلول محافظة إدلب والمناطق المتاخمة لها هجوماً واسع النطاق لقوات النظام.

وتضم المحافظة حوالي ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريباً نزحوا من مناطق أخرى في سوريا.

لكن النظام السوري وحليفته روسيا صعدا منذ أواخر أبريل/ نيسان الغارات الجوية والقصف على المنطقة فيما تدور اشتباكات على أطرافها.

وقتل في الغارات والقصف على محافظة إدلب والمناطق المجاورة أكثر من 300 شخص منذ أواخر أبريل/ نيسان، وفقا للمرصد. وقد ادى القصف إلى نزوح نحو 270 ألف شخص خلال شهر مايو/ أيار وحده، وفقًا للأمم المتحدة.

وتعرضت 24 منشأة صحية و35 مدرسة للقصف في التصعيد الأخير، وفقاً لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

ويتوقع المحللون أن يواصل رئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفاؤه ضرب المنطقة دون إطلاق هجوم كبير من شأنه أن يخلق حالة من الفوضى على أبواب تركيا.

تسببت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 370 ألف شخص منذ اندلاعها في عام 2011.