استشهاد 5 فلسطينيين بقصف قرب سياج غزة الامني

قصفت قوات الاحتلال مقاومين فلسطينيين شمال بيت لاهيا برشاشات المروحيات وقذائف المدفعية، مساء السبت، مدعية أنها احبطت محاولة “تسلل”. ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ليلة السبت/ الأحد، أنه رصد فلسطينيين مسلحين قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأطلق عليهم النار.

وقال الجيش في بيان “رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل عدد من المشتبه فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة”. وأضاف البيان: “مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار”.

يأتي ذلك إثر إعلان الجيش رصد 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، أدت إلى إصابة 6 إسرائيليين بجروح طفيفة وهلع.

وتسود حالة من التوتر الشديد على حدود قطاع غزة والاحتلال يفرض رقابة عسكرية ويبحث عن مقاومين تسللوا خلف الجدار، بحسب ما تتحدث وسائل اعلام عبرية.

وأضافت أنه تم فتح الملاجئ في المستوطنات القريبة من غزة. (القدس العربي)