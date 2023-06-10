استضافة ألف فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى للحج على نفقة الملك سلمان

اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز السبت امرا يقضي باستضافة ألف فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى على نفقته لاداء فريضة الحج.

وتاتي الاستضافة في اطار "برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين" الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بحسب ما اوضحت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)

ونقلت الوكالة عن الوزير عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قوله ان الخطوة تاتي تاكيدا للاهتمام الذي دأبت عليه المملكة منذ تأسيسها ويحظى به الفلسطينيون واسر الشهداء منهم من قبل الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

رفع كسوة الكعبة

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدات السبت، رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج للعام 1444 هجري.

وتتضمن العملية رفع الجزء السفلي من الكسوة ثلاثة أمتار، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين من الاربع جهات.

#أخبار_العالم_الإسلامي | رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بوكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، اليوم السبت، الجزء السفلي من كسوة الكعبة، بارتفاع 3 أمتار، استعداداً لموسم الحج المقبل. pic.twitter.com/TiInSSSmGz — المجلس العالمي للعالم الإسلامي | مَسَاعِي (@WCTIWorg) June 10, 2023

وهذه العادة كانت تستخدم قديما كاشارة واعلان عن دخول موعد الحج والنسك، واستمر العمل بها حتى اليوم. وهي من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرام.

ويرفع الستار الكعبة في كل عام بعد منتصف شهر ذي القعدة.

وتشمل مراحل رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة:

- فك أسفل الثوب من كافة الجوانب والأركان بارتفاع ثلاثة أمتار تقريبا.

- فك الحبل السفلي للكسوة وإخراجه من الحلقات.

- لف الثوب ورفعه بنحو 3 أمتار.

- تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين من الاربع جهات.

- ثم تطييب كل من الكعبة والحجر الأسود.