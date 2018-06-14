استطلاع: الروس يعتبرون الولايات المتحدة وبريطانيا عدوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أظهر استطلاع للرأي نشره معهد ليفادا-تسنتر المستقل الخميس، أن الروس يعتبرون الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا دولا "عدوة" لروسيا.

وبحسب هذا الاستطلاع الذي أجري في نهاية أيار/مايو وشمل 1600 شخص في 52 منطقة روسية، تُعتبر بالمقابل بيلاروسيا والصين وكازاخستان وسوريا دولا "صديقة وحليفة".

وسُمح للذين شاركوا في الاستطلاع اختيار اكثر من دولة في الوقت نفسه في أجوبتهم.

وارتفعت نسبة الروس الذين يعتبرون واشنطن عدوة من 37% عام 2006 إلى 78% عام 2018، في حين تُعتبر العلاقات بين البلدين حاليا في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

ويعتبر روسي من أصل اثنين (49%) أن اوكرانيا دولة "معادية"، بحسب الاستطلاع. وقد تضاعفت هذه النسبة ثلاث مرات بعد قيام روسيا بضمّ شبه جزيرة القرم عام 2014.

وللمرة الأولى، ادرج العديد من الروس (38%) هذا العام بريطانيا بين الدول "العدوة"، على الأرجح بعد تسميم العميل الروسي المزدوج في الرابع من آذار/مارس في بريطانيا، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو.

وأقرّ روسي من أصل اثنين (55%) بشعور "سلبي" و"سلبي جدا" تجاه الاتحاد الاوروبي، في حين قال روسي من أصل ثلاثة (28%) إن لديه شعورا ايجابيا تجاه الاوروبيين، بحسب الاستطلاع.