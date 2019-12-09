استطلاع جديد يظهر تقدم حزب جونسون بانتخابات بريطانيا

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة سيرفيشن لصالح تلفزيون آي.تي.في الاثنين، أن حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون وسع الفارق مع حزب العمال إلى 14 نقطة مئوية مقارنة بتسع نقاط قبل أسبوع.



ومنح الاستطلاع حزب المحافظين 45 بالمئة بزيادة نقطتين في حين سجل حزب العمال بقيادة جيرمي كوربين 31 بالمئة متراجعا نقطتين أيضا وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة يوم الخميس.



وشارك في الاستطلاع الذي أجري عبر الهاتف 1012 شخصا في الفترة بين الخامس والسابع من كانون أول/ ديسمبر الجاري.

وكانت مؤسسة سافانتا كومريس لاستطلاعات الرأي، قالت الأحد إن "تقدم حزب جونسون على العمال تقلص إلى ثماني نقاط من 10 نقاط سجلها في استطلاع سابق نشر يوم الأربعاء".



وتجرى الانتخابات ببريطانيا في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري، والتي ستحدد مصير خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وكذلك مصير خامس أكبر اقتصاد في العالم من خلال الاختيار ما بين حزب المحافظين الذي ينتهج سياسات داعمة للسوق بزعامة جونسون وحزب العمال المعارض الذي يقوده الاشتراكيون.