استطلاع: لا ثقة للاردنيين بحكومتهم

أظهر استطلاع دوري للرأي، أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، أن 61 في المائة من الأردنيين (العينة الوطنية) يعتقدون بأن الأمور لا تسير بالاتجاه الصحيح، فيما تنخفض هذه النسبة إلى 56 في المائة عند قادة الرأي.

وقال مدير المركز الدكتور موسى اشتيوي ان 68 في المائة من العينة الوطنية و75 في المائة من قادة الرأي اعتبروا أن الحكومة غير قادرة على تأدية عملها بعد التعديل الوزاري الأخير.

وتعتقد العينة أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم بـ 36 في المائة من الأصوات، يليها الفقر 15 في المائة، ومن ثم الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة 14 في المائة، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 13 في المائة.

واختلفت أولوية المشكلات التي تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها لدى عينة قادة الرأي، فقد تصدرت مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة سلم هذه الأولويات بنسبة 41 في المائة، تلتها مشكلة البطالة 22 في المائة ومن ثم مشكلة الفساد المالي والإداري 8 في المائة.

من جانب آخر، يعتقد 77 في المائة من العينة الوطنية و75 في المائة من عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـ 79 في المائة من العينة الوطنية و75 في المائة من عينة قادة الراي كانوا يعتقدون بذلك في استطلاع يناير/ كانون الثاني 2019. ويعتقد 21 في المائة من العينة الوطنية و20 في المائة من عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح.

يشار الى ان هذا الترتيب السيء لحكومة عمر الرزاز هو ثاني أدنى تقييم بين الحكومات المتعاقبة، فيما حصل وزراؤه على أدنى تقييم منذ العام 2011.