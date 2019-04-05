استطلاع: نتنياهو الأوفر حظا لتشكيل الحكومة امام عجز

ويفيد الاستطلاع بحصول حزب "العمل" الوسطي على 11 مقعدا وحزب "ميرتس" اليساري على 5 مقاعد.

تشير استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات البرلمانية الإسرائيلية إلى تعادل لائحتي بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتز، لكنها تفيد بأن نتنياهو هو الأوفر حظا لتشكيل حكومة جديدة.

وترجح معظم الاستطلاعات حصول اللائحة الوسطية للجنرال غانتز على عدد من المقاعد يفوق العدد الذي سيشغله الليكود.

وبحسب 5 استطلاعات، قد تنال لائحة الجنرال غانتز بين 28 و32 مقعدا، مقابل 26 أو 27 مقعدا لليكود برئاسة نتنياهو، فيما يتوقع استطلاع وحيد نيل حزب رئيس الوزراء 31 مقعدا في البرلمان.

ويفيد الاستطلاع بحصول حزب "العمل" الوسطي على 11 مقعدا وحزب "ميرتس" اليساري على 5 مقاعد.

وبالمقابل تبرز الأحزاب اليمينية: "يهيدوت هتوراه" يحصل على 7 مقاعد ، و"اليمين الجديد" على 6 مقاعد" و"شاس" على 5 مقاعد و"اتحاد أحزاب اليمين" على 5 مقاعد و"كلنا" على 5 مقاعد و"الهوية" على 5 مقاعد و"إسرائيل بيتنا" على 4 مقاعد.

ويحصل النواب العرب على 11 مقعدا موزعة على تحالف القائمة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام الذي يحصل على 7 مقاعد وتحالف القائمة الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يحصل على 4 مقاعد.

ورأى 58% من المشاركين في الاستطلاع إن نتنياهو سيشكل الحكومة القادمة و21% فقط قالوا غانتس فيما لم يملك 21% رأيا محددا.

وذكرت الصحيفة أنه استنادا إلى النتائج فإن كتلة اليمين تتشكل من 63 مقعدا مقابل 46 مقعدا لكتلة الوساط - يسار و11 مقعدا للنواب العرب.

وأجرى مركز خاص الاستطلاع الذي شمل عينة عشوائية من 511 إسرائيليا وكانت نسبة الخطأ 4.5%.

لكن النتائج التي قد تحققها الأحزاب الأخرى التي يمكن أن تتحالف مع الليكود تشير إلى أن نتنياهو سيكون في موقع أفضل لتشكيل ائتلاف حكومي.

في الأثناء، تدفع عوامل عديدة المحللين إلى الحذر، بدءا بالدور المهم الذي يلعبه تقليديا الناخبون المترددون قبل أيام من التصويت، وتعدد اللوائح الانتخابية.

ويمكن أن تخفق العديد من اللوائح التي قد تدخل في كتلة نتنياهو اليمينية بتحقيق نسبة 3.25% الضرورية لدخول البرلمان.

وفي إسرائيل، يختار الناخبون نوابهم، لكن ليس بالضرورة أن يختار رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة تلقائيا رئيس اللائحة المنتصرة.

واليوم الجمعة هو آخر يوم يمكن أن تنشر فيه استطلاعات للرأي العام.