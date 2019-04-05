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استطلاع: نتنياهو الأوفر حظا لتشكيل الحكومة امام عجز

استطلاع: نتنياهو الأوفر حظا لتشكيل الحكومة امام عجز
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