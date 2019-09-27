استعدادات في غزة للمشاركة في جمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى"

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة اليوم في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود مع إسرائيل.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إلى أوسع مشاركة ممكنة في فعاليات الجمعة الـ76 تحت عنوان جمعة “انتفاضة الأقصى والأسرى”، على شرف ذكرى انتفاضة الأقصى التي اندلعت في 2000/9/28 وتزامناً مع “الهجمة الإسرائيلية الشرسة ضد الأسرى”، بحسب وكالة سما الإخبارية الفلسطينية المستقلة.

وجددت الهيئة التأكيد “على الاستمرار في مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي، حتى تحقيق جميع أهدافها، ومواصلة الجهود من أجل نقلها إلى جميع ساحات المواجهة في الوطن المحتل”. وتابعت: “وما التزام جماهيرنا للأسبوع الخامس والسبعين على التوالي إلا رسالة لكل الأصوات الهزيلة والنشاز والتي تتساوق مع الاحتلال في محاولة شيطنتها لمسيرات العودة، ولكفاح الشعب الفلسطيني”.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 آذار/مارس 2018 للمطالبة بعودة اللاجئين إلى فلسطين “المحتلة”، وكسر الحصار المتواصل منذ 13 سنة.

واستشهد أكثر من 300 فلسطيني خلال الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية عند حدود قطاع غزة مع إسرائيل. (د ب أ)