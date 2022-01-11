استعداد صيني لمساعدة كازاخستان

أبدت وزارة الخارجية الصينية عن استعدادها في حدود قدراتها، لتقديم المساعدة إلى كازاخستان.

وأفادت الوزارة خلال بيان أن "الصين وكازاخستان جارتان صديقتان وشريكتان استراتيجيتان دائمتان. وتحافظ الصين على تعاون وثيق مع كازاخستان وستقدم المساعدة وفقا لرغبات الجانب الكازاخستاني وفي حدود قدراتها".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الصين تتخذ نهجا بناء تجاه إجراءات سلطات كازاخستان للمساعدة في استعادة الهدوء والتنمية الاقتصادية وتحسين حياة سكان البلاد.

في الوقت نفسه، لم تجب وزارة الخارجية بشكل مباشر على سؤال الصحفيين حول نوع المساعدة التي تكون الصين مستعدة لتقديمها إلى كازاخستان وما إذا كانت مستعدة لإرسال قوات حفظ السلام إلى هناك، إذا لزم الأمر.