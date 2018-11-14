استقالة الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر

الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس

استقال الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الاربعاء، بسبب “مخاوف صحية تتطلب منه إجازة طويلة”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر الرسمي.

وذكرت أن معاذ بوشارب، الذي فُرض بدعم من ولد عباس، رئيسا للبرلمان بعد الإطاحة بالسعيد بوحجة، سيتولى تسيير حزب السلطة الأول بشكل مؤقت إلى أن يتم انتخاب خليفة لولد عباس.

وكانت صحيفة “الخبر” ذكرت أن ولد عباس تنقل لمستشفى عين النعجة العسكري لإجراء فحوصات وغادره في وقت لاحق.

وفي المقابل قال موقع “كل شيء عن الجزائر” إن مصادره أبلغته أن “ولد عباس أُجبر على الاستقالة”، وأنه “سيتم استخلافه بشخصية قوية”.

وقد قفزت مباشر تساؤلات حول أبعاد ودلالات هذه الاستقالة أو الإقالة من بينها إذا كان الداعي الصحي هو مبرر استقالة ولد عباس، الذي يبدو في وضع صحي أفضل من الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة. وفي السياق كذلك مصير الولاية الخامسة للأخير ، خاصة وأن ولد عباس من أبرز الداعين والمروجين لها، وقد صرح مؤخراً أن بوتفليقة هو مرشح حزب السلطة الأول للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل 2019.