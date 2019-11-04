استقالة الحكومة الاردنية

قدم وزراء الحكومة الاردنية استقالاتهم تمهيدا للتعديل الوزاري المرتقب لحكومة الدكتور عمر الرزاز

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إنّ التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة.

ويأتي تقديم الوزراء لاستقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومة الرزاز خلال الأيام المقبلة.

ورجحت تقارير اعلامية وسياسية اردنية ان يطال التعديل الوزاري ما بين 6 الى 8 حقائب الى جانب فصل وزارات عن بعضها

ويهدف التعديل الى تجديد الفريق الاقتصادي وضخ دماء جديدة

وكان الرزاز قد شكّل الحكومة في 14 حزيران من سنة 2018، وأجرى خلال عام واحد ثلاثة تعديلات على حكومته، حيث شهد التعديل الأول بتاريخ 11 تشرين أول 2018 تعيين (9) وزراء جدد، وتعيين (4) وزراء في التعديل الثاني بتاريخ 22 كانون ثاني 2019، وتعيين (8) وزراء في التعديل الثالث بتاريخ 9 أيار 2019.

