استقالة الحكومة الموريتانية

محمد ولد عبد العزيز

قدمت الحكومة الموريتانية، الإثنين، استقالتها لرئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز.

وقدم الوزير الأول يحيى ولد حدمين استقالته حكومته للرئيس ولد عبد العزيز، بقصر الرئاسة في نواكشوط.

ولا يعرف ما إذا كان ولد عبد العزيز، سيكلف رئيس حكومته المستقيل يحيى ولد حدمين بتشكيل الحكومة من جديد، أم أنه سيعين شخصا آخر.

وجرى العرف بموريتانيا أن تقدم الحكومة استقالتها بعد كل انتخابات نيابية أو محلية أو رئاسية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، شهت موريتانيا انتخابات نيابية ومحلية، لكن تأجلت استقالة الحكومة في انتظار نتائج جولة إعادة بدائرتين انتخابيتين كانت المحكمة العليا أمرت بإعادة عملية الاقتراع بهما.

وتمكن حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم من الفوز بأغلبية مريحة في انتخابات سبتمبر، حيث حصد 87 مقعدا من أصل 157 عدد أعضاء البرلمان، فيما حل حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية”(إسلامي / معارض) ثانيا وحصل على 14 مقعدا برلمانيا.