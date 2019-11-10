استقالة الرئيس البوليفي بسبب الغضب من نتيجة الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس الأحد إنه سيقدم استقالته من رئاسة البلاد بعد أن أشار الجيش إلى ضرورة استقالته وحلفائه وسط رد فعل عنيف على الانتخابات المتنازع عليها التي جرت في الشهر الماضي.

وقال موراليس مخاطبا الشعب البوليفي: "أود أن أقول لكم إن كفاحنا لم ينته، وأؤكد أن نضالنا من أجل المساواة والسلام متواصل"، مشيراً إلى أن "واجبي الآن كرئيس هو إيجاد طريق لتهدئة الوضع".

واستقال موراليس وسط اضطرابات واحتجاجات عقب إعلان فوزه لولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس قائلين إن الانتخابات "مزورة".

وفي السياق، استقالت رئيسة المحكمة العليا للانتخابات في بوليفيا، ماريا يوجينيا تشوك، بعد مراجعات أفادت بوجود مخالفات في التصويت بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق طالب رئيس هيئة الأركان البوليفي، ويليامز كاليمان "موراليس" بالاستقالة، خلال خطاب تليفزيوني، للحديث عن الاحتجاجات الدامية التي تشهدها البلاد.

وقال كاليمان: "نقترح أن يستقيل الرئيس إيفو موراليس من أجل ضمان أمن المواطنين في مواجهة الاشتباكات المتزايدة في البلاد، وللسماح بوقف العنف وسلامة واستقرار بوليفيا".

كما طالب رئيس الأركان مواطني بلاده منظمي المظاهرات بوقف العنف.