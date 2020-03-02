استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة

قدم مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة، استقالته الإثنين، الى امين عام المنظمة الدولية أنطونيوغوتيريش، وذلك بعد عامين من توليه المهمة، مبررا الاستقالة بأسباب صحية.

وكان سلامة تعرض لحملة انتقادات وجهتها اليه أطراف ليبية بسبب مواقفه من عملية الحوار الليبي بعد قمة برلين وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة عقب انطلاق الجولة الأولى من اجتماعات المسار السياسي وانتهاء الجولة الثانية من اجتماعات المسار العسكري في جنيف.

وكتب سلامة على حسابه في تويتر قائلا "سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعلي اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار ٢٥١٠، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، ان أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد.لذا طلبت من الامين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار".

