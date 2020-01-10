استقالة اياد علاوي من مجلس النواب العراقي

أعلن زعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي، الجمعة، استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن مكتب علاوي "أن زعيم ائتلاف الوطنية أعلن استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي نتيجة فشل المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وإيجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري".

وعلاوي من أبرز الوجوه السياسية التي عارضت الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وكان من قادة المعارضة في المنفى حتى سقوط نظام صدام في أبريل عام 2003.

وقد تولى علاوي منصب رئيس الحكومة العراقية المؤقتة عام 2004 بعد سقوط نظام صدام.