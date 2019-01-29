استقالة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية
رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل رامي الحمد الله
ذكر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يوم الثلاثاء أنه قدم استقالته واستقالة حكومة الوحدة التي يقودها للرئيس محمود عباس، موجها ضربة لجهود المصالحة المتعثرة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وجاء في بيان رسمي للحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي أنها ستواصل تأدية مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.
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