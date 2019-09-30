استقالة صادق المهدي من رئاسة تحالف نداء السودان

افادت مصادر اعلامية ان زعيم تحالف نداء السودان القيادي البارز الصادق المهدي قدم استقالته من رئاسة التحالف وانه تم قبولها

ويجتمع قادة وزعماء نداء السودان فيمنتجع العين السخنة شرق القاهرة لبحث التطورات السودانية مسيرة التحالف

من جهته قال الناطق باسم التحالف ياسر عرمان: ان التغييرات باتت واجبه علينا حيث نسعى لشراكة حقيقية على أساس السلام والعدالة

ويتكون التحالف من مجموعة كيانات سياسية ذات أيدولوجيات مختلفة يمينية ويسارية وقومية واشتراكية شيوعية، واتفق قادة هذا التحالف على رئاسة مشتركة منعا للتقاطعات الفكرية والأيدولوجية والسياسية لمكوناته، حيث يرأس أي جلسة من جلساته أكبر الأعضاء سنا

ويهدف "تحالف قوى نداء السودان" إلى تحقيق مجموعة من الأهداف هي:

ـ تأسيس دولة المواطنة والديمقراطية.

ـ الحوار والحل السياسي الشامل.

- حل الأزمة السودانية حلا جذريا مستداما.

- إطلاق سراح المعتقلين سياسيا والأسرى والمحكومين سياسيا.

- إلغاء القوانين المقيدة للحريات وحقوق الإنسان في السودان.

ـ تشكيل حكومة انتقالية لإدارة مهام الفترة الانتقالية.

- تكوين إدارة متفق عليها لعملية حوار تفضي إلى تحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي.

التوقيع

وقّع تحالف أحزاب "نداء السودان" المعارض في أغسطس/آب 2016 بأديس أبابا على خريطة طريق تتضمن رؤى ومراحل لإحلال السلام في السودان وبدء حوار سياسي مع الحكومة.

وكانت الحكومة السودانية وقعت منفردة على خريطة طريق مبيكي لإحلال السلام بالسودان التي قدمها الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، بينما امتنع تحالف "نداء السودان" عن توقيعها قبل تضمينها مطالب قدمها بشأن إحلال السلام.

ورفع "نداء السودان " مطالب تتعلق بعقد اجتماع تحضيري يضم كل قوى المعارضة مع الحكومة في الخارج لتهيئة الأجواء للحوار في الداخل عبر خطوات تشمل الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات العامة، وتشكيل آلية مستقلة لإدارة الحوار الوطني الذي يجري حاليا في الخرطوم ويرأسه الرئيس البشير.