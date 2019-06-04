استقالة والي الخرطوم والعسكري يدعو لانتخابات خلال 9 اشهر

استقال والي الخرطوم الفريق مرتضى وراق، اليوم الثلاثاء، من منصبه، احتجاجا على مجزرة القيادة فيما اعلن المجلس العسكري تعليق المحادثات مع المعارضة وعرض انتخابات خلال 9 اشهر

وقرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان "وقف" عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر,

وقال بيان تلاه رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان إن الجيش السوداني "لن يقف عقبة في وجه التغيير"، وتعهد بأن المجلس "سيسلم الحكم لمن يختاره الشعب".

وأعلن أيضا "وقف" التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، و"إلغاء الاتفاق" المبرم معها، و"تشكيل حكومة تسيير مهام لإدارة الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات عامة في غضون 9 أشهر"، تتم "برقابة دولية واقليمية".

وأضاف أن "السبيل الوحيد للحكم هو صندوق الانتخاب".

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 35 شخصاً على الأقل.