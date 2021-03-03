استقالة وزراء الحكومة الاردنية تمهيدا للتعديل

تأتي الخطوة بعد أيام على استقالة وزيري الداخلية والعدل "بعد مخالفتهما تدابير مكافحة كورونا".

قدم وزراء الأردن الأربعاء، استقالاتهم لرئيس الحكومة بشر الخصاونة تمهيدا لتعديل يجريه الأخير الأسبوع المقبل، وفق ما أورد تلفزيون "المملكة" (حكومي) على موقعه الرسمي‎.

يأتي ذلك بعد 3 أيام على استقالة وزيري الداخلية سمير المبيضين، والعدل بسام التلهوني، بناء على طلب من الخصاونة "بعد مخالفتهما تدابير مكافحة كورونا".

وفي 2 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أجرى الخصاونة أول تعديل لحكومته بتعيين مبيضين وزيرا للداخلية خلفا لسابقه توفيق الحلالمة الذي استقال إثر تجاوزات قانونية رافقت انتخابات مجلس النواب الأخيرة.

ويعد الخصاونة الذي كلفه العاهل الأردني في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، هو رئيس الوزراء الـ 13 في عهد الملك عبد الله، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط 1999.

