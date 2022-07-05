استقالة وزيري الصحة والمالية البريطانيين

قدم وزيرا المالية ريشي سوناك، والصحة ساجيد جافيد، استقالتهما، من الحكومة البريطانية مساء الثلاثاء، احتجاجا على سياسة رئيسها بوريس جونسون.

وقال وزير الصحة المستقيل في رسالة لجونسون: «من الواضح أن الأمور لن تتغير تحت قيادتك، فلدينا وجهات نظر اقتصادية مختلفة بشكل جذري». فيما برر سوناك استقالته، بأنه توصل إلى نتيجة مفادها أنه «لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو».

ويأتي ذلك في أعقاب اعتراف رئيس الوزراء بوريس جونسون بالخطأ في أزمة الاتهامات التي وجهت لأحد مسؤولي حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم.

وكان جونسون قد عين النائب المعلقة عضويته في حزب المحافظين كريس بينشر، قبل أشهر كنائب لرئيس مجموعة الرقابة على أداء نواب الحزب الحاكم في المجلس.

وخلال الأعوام الماضية تعرض بينشر لاتهامات متكررة بالتحرش بعدد من الرجال، لكن جونسون عينه دون الالتفات لهذه الاتهامات.

وقال متحدث باسم الحكومة قبل ساعات إن بوريس جونسون لم يكن على علم بهذه الاتهامات عندما اختار بينشر لمنصبه.