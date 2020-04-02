استقالة وزير أردني بسبب “أخطاء إدارية” ترافقت مع أزمة كورونا

اعلنت رئاسة الوزراء الاردنية أن وزير الزراعة قدم استقالته الخميس، على خلفية “أخطاء إدارية” ترافقت مع أزمة فيروس كورونا التي تشهدها البلاد والعالم.

وقالت الرئاسة في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك "التزاماً بالمسؤوليّة السياسيّة والأدبيّة، ونتيجة الأخطاء الإداريّة التي حدثت في بعض مديريّات الزراعة بالمحافظات؛ وضع وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة استقالته بين يديّ رئيس الوزراء" عمر الرزاز.

واضافت أن الاستقالة جاءت "إيماناً بضرورة استمرار مسيرة الإصلاح، والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة التي يمرّ بها الأردن، شأنه شأن غالبيّة دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الرسميّة في التعامل معه، من أجل حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم".

وتابعت أن رئيس الوزراء "رفع الاستقالة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، منسّباً لجلالته بالموافقة عليها، معرباً شكره وتقديره للجهود التي بذلها الشحاحدة خلال الفترة الماضية".

وسبق أن شهدت حكومة الرزاز، 4 تعديلات، منذ تشكيلها في 14 يونيو/ حزيران 2018.

جدير بالذكر أن الأردن سجل 278 إصابة بفيروس كورنا، بينها 36 حالة شفاء، و 5 وفيات.

